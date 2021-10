Lima: “No hay ninguna duda, ni posibilidad de que repongamos este proyecto de ley”

Cargando...

El ministro de Justicia Iván Lima, manifestó este jueves, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que el pueblo boliviano tiene que tener la certeza de que esta ley no será restablecida.

“El presidente Arce toma la decisión efectivamente el día de hoy, de retirar el proyecto de ley, tenemos un proyecto que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados que estaba en el Senado, en una cámara revisora en este caso y como proyectistas de la norma de acuerdo a reglamento se ha procedido a retirar el proyecto de ley”, manifestó Lima.

La autoridad afirmó que el gobierno tomó esta determinación en el marco de 'Gobernar Escuchando al Pueblo', y esencialmente de lograr el consenso.

“Esencialmente porque es un gobierno que escucha al pueblo, y retira el proyecto en ese ánimo de lograr que el consenso sea la base de toma de decisiones, hay una preocupación a partir de informaciones que no eran precisas, que llegaron a distorsionar la comprensión del proyecto de Ley”, aseveró Lima.

El ministro pidió además a algunos sectores sociales que aún tienen dudas de que esta ley será restablecida, que no se preocupen, ya que afirmó que la decisión es definitiva.

“Esta forma que se ha definido en el gobierno nacional, que ha anunciado la ministra de la Presidencia, ya es una decisión definitiva que va a generar un proceso entendemos de consenso, y de trabajo dentro de nuestra asamblea Legislativa, que finalmente permita despejar todas las preocupaciones que tenía el pueblo boliviano”, agregó Lima.

El ministro afirmó además que continuarán con el compromiso frente a la GAFI, de cumplir las recomendaciones del combate global contra el blanqueo de capitales.

