Llaman sinvergüenza, mentiroso y ladino al ministro de Salud por no entregar ítems a Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

“Tenemos una crisis hospitalaria crónica de mucho tiempo, puesto que aquí nos hacen pelear entre municipio y gobernación, diciendo que el uno no puede y que el otro si puede, ninguno va poder, mientras no haya cumplimiento del tercero (Gobierno nacional) que nos está haciendo pelear entre cruceños”, manifestó la vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, Ruth Aguilera.

“Aquí el incumplidor el que está matando a nuestro pueblo se llama Gobierno central porque no manda ni dinero ni manda ítems, a los otros departamentos le hace crecimiento vegetativo de 500 ítems y aquí no ha llegado hace 5 años un solo ítems, siendo que (Santa Cruz) es el que da la plata para que los otros departamentos crezcan”, expresó Aguilera.

En ese contexto, la vocera del Fesirmes señaló que la problemática seguirá mientras el Gobierno nacional no entregue los ítems suficientes para abastecer con atención a la población cruceña, además indicó que también sufren por la falta de medicamentos.

“Yo por eso digo que nuestro ministro de Salud (Jeyson Auza) es un sinvergüenza, mentiroso y ladino, porque con sus acciones de disque nos están “castigando” por no haber votado por ellos, porque no nos castigan también diciendo no nos vamos a llevar su plata, el Gobierno no nos da ítems porque valemos 0,10 centavos un ‘quintingo’ valemos los cruceños”, afirmó Aguilera.

Aquí no es culpable la Gobernación ni la Alcaldía de esta crisis de salud, porque administrar miserias y administrar lo que no te dan, entonces es grave para nuestras dos autoridades y para nuestras dos instituciones cruceñas debemos unirnos para exigirle al tercero (Gobierno central) que se esta riendo en nuestra cara y nos esta haciendo ver como “pelotudos”, porque no nos dan ni ítems ni recursos.

“Venga señor ministro (Jeyson Auza) y cumpla su obligación con Santa Cruz, porque los 500 ítems que está dando en los otros departamentos es con platita de lo cruceños, si nos discriminan, dejen de recibir nuestra platita”, concluyó Aguilera.

La semana acaba, pero con más crisis hospitalaria en los diferentes nosocomios públicos en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, donde se registran largas filas de personas que pernoctan para conseguir una ficha médica.