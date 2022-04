“Me tocaron mis partes”, contó la niña de 6 años que sufrió abuso sexual en su colegio

La Paz

La madre de la niña de 6 años que sufrió toques impúdicos por tres estudiantes, en un colegio de la zona Villa Copacabana de la ciudad de La Paz, denunció este jueves, en el programa Que No Me Pierda, que su hija le contó textualmente lo ocurrido, hecho que provocó desesperación en la familia, y buscaron ayuda para poder realizar la denuncia.

“Mi hija me llamó del celular de su hermano cuando se encontraba en la casa, y me dice mami necesito hablar contigo me pasó algo en el colegio. Me dice me metieron al bañó, me agarraron de los brazos, me taparon la boca y me bajaron el buso, me tocan mis partes, por donde hago pis, metieron el dedo, textualmente así me dijo”, manifestó la madre de la menor.