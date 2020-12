Ministro de Salud asegura que repunte de casos en Santa Cruz no debe considerarse un rebrote

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras su arribo al aeropuerto Viru Viru, el ministro de Salud, Édgar Pozo, manifestó que el incremento de casos por Covid-19 registrado en las últimas semanas en el departamento de Santa Cruz no debe considerarse como un rebrote.

"Haciendo un análisis de las curvas que cotidianamente tenemos repunte de los casos en Santa Cruz lo cual no ha ocurrido en las demás regiones aunque esto es visible por los datos que hemos recibidos no puede considerarse como un rebrote como lo mencionaron", afirmó la autoridad la noche del jueves en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP)

En la víspera, la Gobernación de Santa Cruz determinó que a partir del lunes 15 de diciembre se restringirá la circulación vehicular tanto en el transporte público y privado, desde las 22:00 a 05:00 horas, como medida de prevención.

Pozo opinó que en estos momentos no se registra una segunda ola del coronavirus, pues considera que estos movimientos de subida y bajada de contagios son frecuentes.

"Yo no lo considero como un rebrote", insistió.

La llegada del ministro de Salud y los técnicos de Epidemiología a Santa Cruz se produce para sostener una reunión con el Sedes, el Colegio Médico, además de ver la problemática en el Hospital Oncológico.