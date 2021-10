Mujer murió por estrangulamiento y no por hipertensión arterial como establece el certificado de defunción 

Cargando...

El coronel Jhony Vega, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), manifestó este martes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que tras la emisión del certificado forense, se logró determinar que la mujer fallecida en la zona de Callapa, donde la policía hizo una intervención llevándose el cuerpo, habría muerto por estrangulamiento y no por hipertensión arterial como establece el certificado de la funeraria.

"El elemento de convicción que tenemos ahora es el certificado médico forense, y además la funeraria que habían contratado para velar a la señora, emitió un certificado de defunción, que menciona que la causa de la muerte se había dado por hipertensión arterial", manifestó Vega.

La autoridad policial afirmó que hay elementos suficientes para determinar que fue un caso de feminicidio, ya que el esposo habría dado la versión de que la mujer se cayó en un barranco, posteriormente el certificado de defunción menciona, que el deceso se debió a una hipertensión arterial, siendo la verdadera causa de la muerte el estrangulamiento.

"Al tener esos elementos de convicción, y el esposo mencionaba que se habría caído la señora Geovana, una vez que este sujeto es trasladado al IDIF, se procede a la aprehensión del señor Wilfredo, quien se encuentra en celdas de la Felcv", aseveró Vega.

El coronel de la policía, agregó que dentro de la investigación se citará a personal de la funeraria, para esclarecer el hecho

Antecedentes

Según información vertida por la autoridad policial, los vecinos hicieron un llamado a 110, y denunciaron que una señora estaba siendo velada, no sabían exactamente la causa de la muerte, por lo que personal de la Felcv de la zona Sur, hace la constatación y se comunican con personal de la fiscalía, para intervenir el velorio.



El presunto autor de feminicidio, señor Wilfredo, esta aprehendido esperando las acciones legales correspondientes.