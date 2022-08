Niña de 3 años rescatada en chichería se aferra a la vida y lucha contra el VIH/Sida

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La menor de 3 años y 8 meses rescatada de una chichería en Montero con un grado critico de desnutrición fue trasladada al hospital de Niños de la ciudad de Santa Cruz, donde recibe atención médica y tratamiento, puesto que es portadora de un virus mortal de nacimiento. El caso ha consternado a la población montereña.

“La niña esta con un grado de desnutrición severa, su cuadro es bastante reservado, además que ella esta en una etapa avanzada de la enfermedad del VIH/Sida, lamentablemente la madre no acudió oportunamente hasta un centro de salud para poderle realizar el tratamiento correspondiente de esta enfermedad”, indicó la directora de Género Generacional, de la comuna montereña, Pura Cuellar.

Al parecer no hubo una orientación oportuna, puesto que la mamá es una persona que no tiene los conocimientos básicos de esta enfermedad, es por ello que se le ha orientado a ella para que pueda también recibir el tratamiento el tratamiento médico correspondiente, lo que la mujer argumenta es que no tiene los recursos económicos, agregó.

“En primera instancia la menor fue ingresada en el hospital de Montero, para poderle brindar los auxilios médicos y posteriormente el día de ayer (martes 23 de agosto) cerca de las 14:00 horas fue internada en el hospital de Niños de la capital cruceña”, informo la directora de Género Generacional.

Las imágenes del operativo son bastantes desgarradoras, la pequeña fue encontrada en una situación bastante lamentable, debido a que se encuentra bastante desnutrida y su estado es muy grave, según el informe médico preliminar, la menor se encuentra con un grado de desnutrición severa y bastante deshidratada, señaló Cuellar.

En ese contexto, la directora de Género Generacional, indicó que mediante la Defensoría de la Niñez se hará la representación legal ante las instancias judiciales y seria una demanda por riesgo social contra la madre de la menor.

Sobre la familia de la niña, se conoce que su padre murió también por esta enfermedad mortal y su hermano, de 7 años, vive con sus abuelos en el municipio de San Julián.