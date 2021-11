Padre y Abuelo abusaron sexualmente a tres menores el 2011; tras diez años las víctimas no reciben justicia

La abogada Lorena Borda miembro de la Fundación Defiéndete, defensa legal de las ahora adolescentes, manifestó que recientemente se hicieron cargo del caso, afirmaron que este hecho se trata de un delito de lesa humanidad.

Según la jurista lo más grave del caso después de las violaciones, es que hasta ahora no se halle justicia y más aún corren el riesgo de que este viernes el padre y violador de las menores obtenga su libertad, sin recibir una pena máxima.

Piden al fiscal a cargo del caso presentarse a la audiencia ya que de no hacerlo contribuiría a que el sindicado por violación a tres menores obtenga su libertad.

“Yo le pido a la fiscal, que asista a la audiencia, porque son reiteradas veces que la fiscal no está cumpliendo con su trabajo, no viene a oponerse a que este depredador sexual salga de la cárcel, es más con su inasistencia a la audiencia beneficia a este imputado”, detalló la jurista.

Así mismo piden la intervención del Tribunal Anticorrupción de Violencia Contra la Mujer, para que se pronuncie en el caso.

Por su parte, Andrea nombre ficticio, una de las tres menores ahora adolescentes, víctimas de abuso sexual por parte de su propio padre y abuelo, afirmó que no encuentran paz y que hasta ahora se ven afectados al no recibir justicia.

“Pase esto de ser una niña de siete años, una hermana de una menor de seis y un hermano de tres años a ser una adulta que pide justicia, desde que fui niña me vi violentada sexualmente, no solamente por mi abuelo, sino también por mi propio padre biológico”, manifestó Andrea.

Narró los sucesos críticos por los cuales pasaron ella y sus hermanos menores.

“Desde que fui niña pase sola este proceso porque nadie nos brindó ayuda, no recibimos asistencia ni yo ni mis hermanos. A partir de mis siete años mi abuelo me agredió sexualmente en diferentes ocasiones, la primera vez que me abusaron me dejaron completamente sola, incluso se llevaron a mi hermana, en la mañana cuando desperté, no podía ni siquiera caminar, me arrastre hasta el baño llena de sangre y con un dolor insoportable”, narró Andrea.