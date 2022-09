"¿Por qué juzgan a mi hija si no la conocieron y no saben como era?", cuestionó la madre de Viviana Ojeda

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La madre de Viviana Ojeda Vargas, María del Carmen Vargas, dio gracias a Dios que se hizo justicia, no sin antes referirse a todos los "malos comentarios que circulan en las redes sociales acerca de su hija. "Quiero decirle a toda la gente que está hablando mal para ella, ¿por qué juzgan a mi hija si realmente no la conocieron y no saben como era?".

Visiblemente afectada contó que desde que se quedó viuda y a cargo de sus cinco hijos pequeños, Viviana desde su corta edad siempre la ayudó mientras vendía pastillas en las calles, hasta que lograron establecerse afuera de unas oficinas públicas, donde vendía refrescos y empanadas. Fue precisamente ahí cuando conocieron a Javier Copa, quien trabajaba en una de las oficinas de la zona.

"Mi hija era una adolescente cuando la cortejaba, cuando cumplió 15 años empezó a salir con ella", ella no era así dijo entre lágrimas. "Él la corrompió", aseguró.