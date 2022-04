Profesor de matemáticas revoluciona las redes sociales con el "Huayño de trigonometría"

Cochabamba, Bolivia

Al ritmo del huayño, el profesor de matemáticas chiquisaqueño Cristian Apaza enseña trigonometría.

Así, el educador ha revolucionado las redes sociales con esta propuesta que combina el buen ritmo con los números. Previamente, publicó una "Cumbia matemática" con los trucos de las tablas de multiplicación.

Hay muchos temas como términos semejantes, multiplicación, trigonometría, logaritmo, funciones trigonométricas que parecen complicados, pero, afirma Apaza, no es así.

Cristian dicta clases hace 10 años, ha sido auxiliar de docencia en la universidad, tiene la vocación de transmitir sus conocimientos. Aclara que no quiere ser cantante, ni competir con nadie. Sin embargo, es el método que ha encontrado para llegar a las generaciones jóvenes.

El video ha llegado a las 49 mil reproducciones en la página en Facebook del profesor, desde su estreno este lunes. Además, su cuenta en TikTok ya fue verificada, pues ya tiene 1 millón 700 mil seguidores. En Youtube, tiene más de 600 mil suscriptores. Todo con contenido netamente educativo.

Además, adelantó que seguirá con esta propuesta de enseñar matemáticas a través de distintos ritmos para ayudar y colaborar.

A partir de su incursión en redes sociales tuvo varias anécdotas con personas que están aprendiendo esta asignatura.

"Hace tres meses, había un señor que me mandaba constantemente ejercicios de matemáticas en las redes sociales. Le pregunté por qué tanta tarea le mandaban a su hijo o hija. Era el mismo señor que había estado terminando el colegio y ahora entrará a la universidad, a la carrera de Ingeniería Civil. Me dijo: 'sin tu ayuda no hubiera podido hacer matemáticas'. Es grato escuchar eso porque me motiva mucho a hacer contenido educativo", contó.