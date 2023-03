QNMP agasajó a papás valientes, luchadores y que inspiran con sus historias

Cargando...

Este viernes, el programa Que No Me Pierda (QNMP) reunió a un grupo de padres, que a pesar de las adversidades que les puso la vida demuestran su fortaleza y valentía, buscando la forma de sacar adelante a sus familias.

Las historias de Alfredo Mamani, Bismark Hurtado y Pedro Molina, nos tocaron el corazón y nos demuestran que PAPÁ siempre estarán ahí, luchando para y con nosotros.

El señor Alfredo Mamani tuvo que vender todas sus pertenencias y empezar a dormir en las afueras del Hospital de Niños ya que su pequeño hijo de 11 meses presentaba un cuadro grave de dengue.

Entre lágrimas nos reveló que Axer Thiago logró salir de cuidados intensivos, “mi hijo estuvo todo el día conmigo y pude abrazarlo (…) agradezco a todos los que me ayudaron”.

Cargando...

Don Bismark Hurtado sufre de artrosis degenerativa que le causa mucho dolor y le impide poder caminar. Él sale a vender dulces en el segundo anillo y avenida La Salle para poder sostener a su familia y cubrir sus medicamentos.

El tiene muchas necesidades ya que su domicilio no cuenta con luz ni agua. Además, su hijo menor, Alexander, no puede estudiar y se dedica a acompañar su padre a vender.

"Me duele mucho estar ahí parado (vendiendo), pero me quedo contento porque se que llevo para que coman en mi casa y eso me da más fuerza para seguir", expresó.

Cargando...

Por último, Pedro Molina trabaja como reciclador para poder mantener a sus cinco hijos. Ni la lluvia, ni el sol lo frenan de recorrer las diferentes calles de la ciudad en busca de desechos que luego los venden y así llevar el pan de cada día a su familia.

Ellos viven de caseros y el propietario les pidió que desalojen hasta fin de mes; casi todo lo que tienen es prestado, esto incluye las camas. "Mis hijos son mi fuerza para seguir adelante, yo por ellos doy todo". expresó.