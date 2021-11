¿Qué es el federalismo propuesto por Luis Fernando Camacho y Evo Morales?; experto nos habla del tema

Cargando...

El analista Daniel Valverde, afirmó este lunes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que el debate sobre el tema del federalismo no se ha lanzado todavía en Bolivia, de manera periódica, ya que solo existen propuestas o referencia de consignas. Agregó que aún el tema es genérico, el mismo que tendrá que pasar para ser tomado en cuenta por un debate técnico, político y académico.

“Me parece positivo que hoy haya una coincidencia entre lo que plantea el gobernador de Santa Cruz, (Luis Fernando Camacho), que básicamente implica iniciar un proceso de diálogo de socialización, de consultas dice él y termina diciendo que hay que construir la propuesta federal”, manifestó Valverde.

Así mismo resaltó que este tema también haya sido planteado por el expresidente Evo Morales, por lo que según dijo se habría hallado una coincidencia.

“Hace unos días atrás también el expresidente Evo Morales, planteó algo similar, entonces creo que sería saludable y va ser un proceso largo de debatir, darle contenido técnico, solides a la posibilidad de trasformar a Bolivia en un proceso que seguramente va ir madurando si es que se sintoniza con esa posibilidad”, aseveró Valverde.

Según el analista este debate se creó en siglos pasados, los mismos que derivaron en una guerra Federal, posicionando a La Paz, como sede de gobierno.

“El debate lo hemos tenido en algunos periodos de nuestra historia, en el siglo XIX, hubo un intenso debate por el federalismo, hubieron congresos que debatieron ese tema, hubo una guerra federal en Bolivia el año 1899, La Paz se convirtió en sede de gobierno a raíz de esa guerra que enfrentó al departamento de Chuquisaca”, detalló Valverde.

Señaló además que en el siglo XX apareció pero de manera muy esporádica este debate, afirmó que puede que haya llegado la hora de debatir, sin embargo existiría la necesidad de alimentar con ideas, con contenido técnico.

“Para ir a un modelo federal hay que ir definitivamente a una Asamblea Constituyente, eso es lo que ordena la Constitución, esto implicaría hacer una reforma, de las bases ideológicas de nuestra constitución, entonces habría que abordar en el camino”, agregó Valverde.

El analista además afirmó que este tema del federalismo no puede ser planteado a la ciudadanía a través de un referéndum, de forma indispensable tendría que ser abordado mediante una Asamblea Constituyente.

“El federalismo es una de las formas de organizar el Estado desde un punto de vista, territorial y desde el punto de vista de cómo se distribuye el poder, hay dos grandes formas de Estado, una es el Estado unitario, en su versión centralizada como la hemos tenido durante mucho tiempo, y la otra forma del Estado unitario descentralizado, lo que nosotros lo hemos llamado como autonomías que implica que hay subgobiernos que ejercen determinadas competencias", puntualizó Valverde.

La Otra forma de poder organizar el territorio, es la del Estado Federal, que es una Asociación de Estados, es decir se llega a un pacto, porque hay distintos territorios que están ya organizados que van a tener un marco normativo que tienen una Constitución, que tienen posibilidades de elegir a sus autoridades y estos Estados se asocian entre sí, y delegan determinadas funciones al Estado general que representa a todos los miembros, afirmó el especialista.