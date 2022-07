"Quiero que se esclarezca el caso", tía de la menor víctima de feminicidio en Montero

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Hilda Macha, tía de la menor de 15 años que fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en el barrio Santa Fe de Montero, manifestó que quiere que se esclarezca el crimen y buscará la custodia de sus sobrinos.

Esta jornada la justicia determinó enviar con detención preventiva al penal de Palmasola al padrastro de la menor, por el delito de feminicidio y violación agravada; y a la madre, por complicidad.

“quiero pedir la custodia de mis sobrinos, no quiero que se vayan a un hogar”, aseveró la mujer quien, además, dijo desconocer lo que vivía su sobrina.

El director de la FELCV en Santa Cruz, Carlos Oporto, indicó que la Policía de Montero tomo conocimiento de este hecho a raíz del llamada de vecinos y que la hermanita de la víctima fue testigo clave del hecho.

"Es importante mencionar la conducta del padrastro después del hecho, pues no hizo los actos de auxilio para con la víctima", denunció Oporto en el Programa Que No Me Pierda.

De igual manera se conoció que la menor dejó varias cartas relatando los hechos que venía sufriendo. Las notas fueron remitidas al Instituto de Investigaciones Técnico Científico Policial (Iitcup) y serán sometidas a una pericia, además de un estudio grafotécnico para sustentarla como pruebas para un juicio.

Este lunes, familiares y amigos le dieron el último adiós a la menor. El féretro fue enterrado en el cementerio del distrito 1 del municipio de Montero.

Presidente promulgó la Ley 179/2021

Esta jornada el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la Ley de Endurecimiento de Penas en Casos de Feminicidio e Infanticidio.

Esta ley tiene como fin de brindar justicia a las víctimas de estos hechos y sancionar a los operadores de justicia que beneficien a personas denunciadas por estos delitos.

"Quienes sean sentenciados por caso de feminicido e infanticidio y violación de infantes no serán beneficiados saliendo de la cárcel antes de cumplir su condena", dijo el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.