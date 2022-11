09/11/2022 - 00:08

Qnmp

Rector Cuéllar: " Nuestros derechos tenemos que arrancarlos en las calles"

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Vicente Cuéllar, ratificó la posibilidad que existe de acortar los tiempos del cronograma para el Censo y afirmó que el INE no quiere entregar la información técnica.

Redacción Stefany Beatriz Guzmán Nuñez