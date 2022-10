René necesita ayuda: tiene un melanoma nodular en la cabeza que no deja de crecer

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

René Carol Eulert tiene 74 años y necesita ayuda para poder continuar con su tratamiento contra un melanoma nodular (cáncer de piel), que le ha provocado una protuberancia en la cabeza.

“Primero salió un lunar negro que empezó a crecer y ahora no para. Estoy con mucho dolor y no me queda de otra que aguantarme ya que las medicinas son muy costosas", declaró en el programa Que No Me Pierda, el hombre oriundo de Cochabamba y que reveló además que está luchando desde hace 10 años con una hernia inguinal.

Reveló que por la falta de recursos económicos hasta el momento no puede iniciar con su tratamiento y únicamente toma medicamentos para el dolor.

Su único apoyo es su hijo de 22 años que actualmente se encuentra sin una fuente laboral que le brinde un seguro médico. "Todos los días sale pus y sangre (de la protuberancia)", dijo.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números: 780 04 055 - 780 49 061 - 774 19 939.

Cuenta del Banco Bisa: 7281894018 a nombre de Erwin Augusto Gino Eulert Gonzáles CI. 6103290