Rodrigo reveló que vendía bolos para comprar un celular y acceder a sus clases virtuales

Oruro, Bolivia

Rodrigo Canaviri Fernández, el pequeño niño de 13 años que vende bolos en el club San José y sueña con ser arquero, conmovió a los televidentes la noche del jueves luego de revelar en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que llega al complejo deportivo todos los días para vender los bolos y así ahorrar a fin de comprarse un celular para acceder a sus clases virtuales.

“Por eso vendía mi gelatina para ganar para mi celular (por las clases a distancia), me falta ropas y la lista de útiles que no sé qué me pedirán. Por eso iba a vender ahí”, contó Rodrigo en el programa de La Red Uno de Bolivia.

Durante la entrevista, el niño contó que llegó a Oruro desde su natal Potosí junto a una parte de su familia y alquilar una casa que está ubicada frente al complejo Húngaros que pertenece al club San José.

Comentó que es hincha de Nacional de Potosí, aunque simpatiza con San José durante su estadía en Oruro. Cursa primero de secundaria en el colegio José María Linares de Potosí.

La mamá de Rodrigo se encuentra desempleada y cuida a sus otras dos hijas pequeñas.

Mientras la entrevista se llevaba adelante, un grupo de personas se comprometió en las redes sociales de QNMP a regalarle un celular, un televisor, sus útiles escolares y ropa. Quienes deseen suplir algunas necesidades de Rodrigo y su familia podrán comunicarse al número 78004055 y al 77231927.

El video viral

El entrenador de arqueros Nery Quintana, viralizó el video cuando entrenaba a Rodrigo en el complejo de San José mientras éste demostraba su destreza en el arco.

La valentía de Rodrigo llevó al preparador de goleros a obsequiarle unas zapatas, un par de guantes, indumentaria de su escuela de arqueros, además de comprarle todos los bolos.