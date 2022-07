Santa Cruz: panificadores realizarán ampliado este jueves para definir el precio del pan

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves, panificadores del departamento de Santa Cruz realizaran un ampliado con sus bases para determinar el precio del pan. Esto luego de que el viceministro de Comercio Interior, Grover Lacoa, no se presentara a la reunión con el sector.

“El viceministro no nos dio solución. (Él) no quiere que entre en nuestras hojas de costo los impuestos, limpieza y transporte, lo que es absurdo porque son esenciales para la producción”, declaró la presidenta de la Federación de Panificadores Abigail Escobar en el Programa Que No Me Pierda.

Por su parte la Federación de Juntas Vecinales se declaró en emergencia y aseguran que no permitirán el incremento de este producto básico.

“El que suba un solo centavo es una metida de mano al bolsillo de nuestras amas de casa”, declaró el dirigente Omar Rivera, quien considera que la subida en el precio del pan provocará el incremento de precio de otros productos de la canasta familiar.

El sector además reclamó al Gobierno por no flexibilizar los requisitos para acceder a la harina subvencionada.