“Se mostró como una persona pudiente”, hablaron las víctimas de la estafadora de Tinder

Santa Cruz - Bolivia

Continúa la polémica en torno a Consuelo Estrella Rivero, una mujer de 40 años acusada de ser la nueva estafadora de Tinder. La boliviana supuestamente habría engañado a empresarios peruanos haciéndoles creer que es una mujer independiente para lograr enamorarlos y sacarles dinero. Este lunes el programa Que No Me Pierda habló con dos de sus víctimas.

Una de sus víctimas fue Julio Chirinos, un administrador de empresas, experto en marketing y profesor de postgrado en una reconocida universidad en Lima, quien creyó ciegamente en los encantos de Consuelo, a quien llegó a considerar el amor de su vida en cuestión de una semana.

"Lo primero que hace ella es mostrarse como una persona pudiente, estudiada, se gana tu confianza, jamás dudarías de ella y más aún cuando se ganó el cariño de mi hija e incluso yo viajé tres veces a Bolivia para conocer a su familia", dijo Chirinos, quien además indicó que su relación con Consuelo fue desde mayo del 2021 hasta mayo del 2022.

Indicó que tras dar por terminado su romance el le pidió las cuentas por el terreno valuado en 150 mil dólares que había comprado en la zona norte de la capital cruceña, "Ella me dijo que le siga transfiriendo el dinero para pagar el lote, pero yo me negué. Tras dos semanas me envía un correo de los documentos del terreno pero estos son falsos". El hombre decide investigar a la que fue su pareja y descubre que no trabaja, ni tenía ningún tipo de maestría o doctorado.

