Sebastián Putz estuvo a punto de perder el cuello

Quienes manejan la magia o los trucos, saben que para lograr sus ilusiones deben prepararse durante mucho tiempo y enfrentar muchas fallas en el camino. No siempre los trucos salen como el mago se lo imagina o lo espera, y eso fue precisamente lo que pasó este sábado en The Narigón Show, cuando Sebastián quiso imitar a la ilusionista Michelle, en el truco de la cadena.

Por supuesto que cuando estás cerca de un mago te puedes sentir muy seguro, pero lo que no debemos olvidar, es que los ilusionistas dominan su entorno corporal y físico, no el de los demás, a no ser que en medio de sus trucos tengan que necesitar de la presencia de un tercero.

Sebastián Putz confiaba mucho en Michelle, pero lo que jamás se imaginó es que su falta de experiencia en el arte de la magia y la ilusión, no le respondiera en ese momento y las cadenas al ser jaladas lo dejaran sin aire y marcado por la fricción.

Todos se preguntaron en el programa qué falló para que el truco no resultara, y la respuesta es obvia y ya se la ha expuesto anteriormente, si nunca antes hicieron magia, no lo intenten ahora antes de practicar diariamente durante un par de años muy largos, así garantizan que no se lastimarán o lastimarán a los demás.

El cuello de Sebastián Putz se llevó la peor parte, puesto que las cadenas lo marcaron, pero no lo hicieron solas, sino con la ayuda conjunta de los invitados Martín Menacho y Roger Suárez, ambos con mucha magia y táctica en las canchas, no así en el mundo de los ilusionistas.