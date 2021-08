Suspenden sesión de la Comisión Agraria ante inasistencia del INRA y amenazas de enfrentamientos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Menacho, anunció que ante la inasistencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las amenazas de enfrentamientos con el grupo de la población que realizaban vigilia en las afueras de la entidad, se determinó suspender la tercera sesión para la Comisión Agraria Departamental (CAD).

"Hemos insistido en reuniones con el INRA, pero vimos públicamente que ellos vaciaron la institución y cerraron las puertas, por lo que la reunión no se va a llevar", afirmó Menacho la noche de este jueves en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

La autoridad reveló que confirmaron un supuesto llamado del INRA con "sus grupos de choques para hacer desmanes y luego pasarnos la factura".

"Nosotros no queremos un escenario de confrontación, queremos un escenario de diálogo, tenemos la ley de nuestro lado y eso nos da la razón", indicó.

Menacho indicó que, ante la suspensión de la CAD, el ente departamental continuará insistiendo a fin de encontrar un lugar de coordinación con el INRA y así planificar la distribución y política de tierras, esto ante el mandato del pueblo hacia el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho.

"Asumimos como un nuevo boicot de parte del INRA para no dar funcionamiento a la Comisión Agraria, eso está claro, pero nosotros no vamos a claudicar porque es un mandato del pueblo y de nuestro gobernador", enfatizó el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña.