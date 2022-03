Tomaron muestras de ADN a padres de Daylin y de la niña abandonada en Santa Cruz

Cargando...

El teniente Boris Gutiérrez director de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en una entrevista realizada este jueves en el programa Que No Me Pierda, manifestó que, pese a existir la posibilidad de que la menor abandonada en el departamento de Santa Cruz no sea la bebé raptada Daylin, tras la aparición de los supuestos padres, se debe realizar el estudio a ambas parejas.

Por lo que, en horas de la tarde de este jueves, se tomó las muestras, a amabas parejas, las mismas serán enviadas al laboratorio del IDIF en La Paz, y así tener certeza de que la bebé es o no Daylin.

“Hoy se ha realizado la prueba pericial genética de ADN, se realizó a ambos progenitores, vale decir a los padres de la bebé Daylin y a los padres que han abandonado a la menor en el departamento de Santa Cruz”, manifestó Gutiérrez.

Una joven de 16 años, habría revelado ser la madre de la menor abandonada en un micro en el departamento de Santa Cruz, la Fiscalía solicitó documentación de la menor y contrastando la misma pudo verificar que esa información sería aparentemente verídica. Sin embargo, tomando en cuenta que debe existir un documento científico que constate la misma información se esperará a que salgan los resultados de la prueba de ADN, en el plazo de 10 días.

“Tenemos que ser objetivos la investigación es así, es parcial, es técnico científico, por tanto, más allá de las declaraciones y conjeturas que vayamos generando, tenemos que demostrar de forma científica que es la bebé Daylin o no”, aseveró Gutiérrez.

Este jueves por la noche, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó que la adolescente de 16 años es la madre de la bebé que fue abandonada.

