Tres fenómenos astrológicos se apreciarán en Bolivia

Tres fenómenos astrológicos atravesarán el cielo nocturno de Bolivia y se podrán apreciar desde este fin de semana durante el pico de la lluvia de meteoros Gemínidas.

El espectáculo cósmico, la lluvia de estrellas, ocurrirá entre el 4 y el 17 de diciembre, pero en territorio boliviano sucederá la noche del domingo 13 y lunes 14 de diciembre. También se podrá apreciar un eclipse parcial y el 21 de diciembre se llevará a cabo la esperada Gran Conjunción, que es cuando los planetas más grandes del Sistema Solar, Júpiter y Saturno, se alinearán en el cielo.

La NASA dice que el hemisferio norte podrá ver el impresionante evento durante toda la noche del 13, con un pico de actividad alrededor de las 8 p.m. ET, y después de la medianoche para los espectadores en el hemisferio sur, es decir Bolivia a la medianoche.

Las estrellas brillan en amarillo brillante, azul, verde y rojo mientras viajan a unas 78,000 millas por hora dejando un rastro brillante a lo largo de su camino.

Pero no será el único evento astronómico que se experimentará en Bolivia, para explicar cada uno de ellos, el programa Que No Me Pierda invitó al experto en investigación astronómica del Planetario Max Schreier, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, Rubber Muñoz. Explica que se registrará el 13 y 14 de diciembre lluvia de estrellas. El 14 también se apreciará un eclipse de sol parcial, entre tanto el 18 se podrá ver brillar a la estrella de Belén, fenómeno que sucede después de 800 años por el alineamiento entre Júpiter y Saturno.

Aquí te compartimos la entrevista completa.