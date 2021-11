Vecinos de Kalajahuira bloquean la carretera a los Yungas demandan atención de las autoridades

La Paz

Llantas, piedras y un minibús son utilizados para obstruir el paso tanto de ingreso como de salida de las movilidades, vehículos de alto tonelaje que partían de la terminal Minasa, se encuentran impedidos de continuar su recorrido debido al bloqueo de caminos.

El representante de los movilizados, manifestó este miércoles, que determinaron esta medida debido a que prácticamente desapareció la capa asfáltica de la carretera, además de que tendría diferentes ondulaciones, por lo que no efectuaron reparaciones en el lugar.

“El reclamo es de los vecinos no solamente de la zona de Kalajahuira, sino de las zonas del Rosario, Urujara, las comunidades que corresponden a este sector hemos ido por muchos años, reclamando, tenemos las notas de envío”, manifestó el representante de los vecinos.

Agregó que su pedido data de hace 20 años atrás, por lo que determinaron esta medida al no tener respuesta, ni atención de las autoridades.

“Nosotros fuimos tolerantes tanto tiempo, 20 años de gestión en el municipio no nos atendieron las demandas, pedimos luminarias, mejoras de las vías, seguridad ciudadana, no nos dieron nada. Tenemos un modulo policial que al momento solamente sirve para guardar los vehículos de la policía, pero no hay seguridad policial”, aseveró el dirigente.