"Venden autos y reciben droga", investigador chileno denuncia falta de control en fronteras

Santa Cruz, Bolivia

Un joven de 28 años recibió un impacto de bala cuando circulaba por la carretera a Tambo Quemado. El director de la ONG Grupo de Búsqueda de Vehículos en Chile, Hugo Bustos, lamentó la escalada de delincuencia que existe en la frontera entre Chile y Bolivia y cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades.

"La frontera esta totalmente abandonada, tengo un montón de videos donde no se absolutamente a nadie. Si no se hace algo con urgencia, esto va a terminar mal para ambos países (...) Hay demasiadas garantías para el delincuente y poco apoyo para las víctimas", dijo Bustos.

Bustos reveló en exclusiva en el Programa Que No Me Pierda, un video en el que se ve a un grupo de presuntos delincuentes a bordo de un vehículo y exhibiendo las armas de fuego que tenían en su poder y supuestos sacos de droga que habrían intercambiado por un auto en la frontera. Este hecho habría ocurrido hace cuatro semanas.

El investigador, además reveló que recibe constantes amenazas a raíz del trabajo que viene realizando: "A mi me amenazan todos los días con que me van a matar o me van a tirar una granada, pero yo no permito que la delincuencia me gane, porque yo soy el cazador y ellos son la presa".

La delincuencia en la frontera entre Chile y Bolivia es un problema que se ha venido agravando en los últimos años. Los delitos más comunes son el robo de vehículos, el contrabando y el tráfico de drogas.

La falta de efectivos policiales y de una coordinación entre las autoridades de ambos países ha contribuido a la expansión de la delincuencia en esta zona.

El director de la ONG GBV hizo un llamado a las autoridades de ambos países para que tomen medidas urgentes para enfrentar este problema.