Santa Cruz, Bolivia

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Orlando Zurita, reconoció que las movilizaciones en el país tienen una tendencia política, esto en respuesta ante los actuales bloqueos que los sectores afines al partido del expresidente Evo Morales llevan a cabo en las principales carreteras del país.

"Cada movilización siempre tiene, aunque no creas o quieras, una tendencia política. Las organizaciones sociales son las que alimentan al instrumento político", afirmó el dirigente en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del viernes.

El dirigente afirmó "que no se puede tapar, tampoco negar y que están conscientes" sobre las movilizaciones que están liderando. Además, indicó que existen partidarios del MAS en algunos puntos de bloqueos.

"Por supuesto que sí, no lo vamos a negar (que los bloqueos son políticos), pero eso no quiere decir que el Movimiento Al Socialismo está destrozando las cosas del cual nos están culpando", insistió.

Los bloqueos se instalaron en las diferentes arterias del país, donde los sectores afines al MAS exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que las elecciones generales se lleven a cabo el 6 de septiembre y no así el 18 de octubre como lo estableció el órgano electoral debido al incremento de casos por el Covid-19.

Por su parte Juan Yujra, representante de la Federación de Transporte Pesado en Santa Cruz, informó que aproximadamente 15.000 camiones se encuentran varados en distintos puntos de las carreteras del país con los bloqueos protagonizados por los movilizados.

"Esto es un atento contra la salud y la economía del país. Estamos intentando salir a trabajar en medio de la cuarentena y ahora viene esto, queremos decir que la COB ya no representa a los trabajadores", sostuvo.