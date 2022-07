¡Vivió de milagro! joven apuñalada en Palmasola ya se encuentra fuera de peligro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Noelia Toledo, la joven de 23 años que fue apuñalada por su pareja al interior del penal de Palmasola, ya se encuentra fuera de peligro. A dos semanas de su cirugía a corazón abierto, Noelia ya puede caminar por su cuenta.

Sin embargo, la familia dijo en el Programa Que No Me Pierda que la joven está afectada psicologicamente. "Ella no puede hablar y no quiere acordarse del problema que tuvo con este individuo",

Su recuperación fue calificada como un 'milagro' pues la joven sobrevivió a 16 puñaladas, que comprometieron sus pulmones y una arteria cercana al corazón.

"Superó y llenó las espectativas de todos los especialistas que la atendimos", dijo el doctor Roberto Pacheco.

La familia de la víctima pide ayuda a la población. Si desea colaborar puede comunicarse al: 721 64 082