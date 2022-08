"Voy a retirar a mi hijo del colegio": papá del menor víctima de bullying denuncia amenazas de otros padres

Santa Cruz - Bolivia

Este miércoles salió a la luz un nuevo caso de bullying a un menor de 10 años de una unidad educativa de Montero. Dos compañeros lo golpearon y le rompieron sus zapatos por no pagar dos bolivianos.

Los padres del menor ya sentaron la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; institución que aseguró que investigará el caso pues existirían otras víctimas.

"Yo fui a recoger a mi hijo cuando lo noto con los ojos lloroso y caminando arrastrando los pies; le pregunté que le pasaba, pero él me decía que nada, en ese momento se acercó un grupo de niños y me dicen que lo golpearon y le rompieron sus zapatos porque no quiso pagar", relató el padre de la víctima al programa Que No Me Pierda.