“Game Builder Garage” el nuevo videojuego de Nintendo para crear otros videojuegos

Game Builder Garage, es como un punto de partida para quien haya soñado con diseñar un juego. Para ello, el software incluirá algunos mecanismos muy sencillos de programación y lógica, para que crear pequeños juegos esté al alcance de cualquier persona a través de una interfaz amigable y tutoriales creados por los diseñadores de la misma compañía.

Game Builder Garage se lanzará el próximo 11 de junio en Nintendo Switch y llegará a precio reducido: 30 dólares. A simple vista, la forma para implementar ideas y mecánicas luce sencilla y al mismo tiempo flexible como para crear juegos con mecánicas bien diversas entre sí. Por ejemplo, títulos de plataformas, basados en físicas o de carreras, como se ve en el video del anuncio.

No es primera vez que Nintendo lanza a la venta algo similar. La compañía ya ha experimentado antes con juegos en los que los jugadores pueden materializar sus propias ideas y un ejemplo de esto los dos Super Mario Maker que permitía crear niveles al estilo Mario, y posteriormente Nintendo Labo, con el que crear artefactos basados en cartón.

Game Builder Garage además tendrá funcionalidad vía internet, lo que permitirá compartir y descargar creaciones de otros usuarios y jugarlas directamente en la consola. Ahora, más allá de las limitaciones -o no- que pueda tener un software como este, siempre va a ser loable el hecho de que más personas de todas las edades puedan tener un primer acercamiento al diseño de videojuegos o conceptos básicos de programación, que generalmente no están al alcance de todos o no son tan amigables en su interfaz.