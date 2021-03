¡Ya no se pueden ver los "me gusta" en Instagram! ¿Se quedará así? Mark Zuckerber explica qué pasará

Luego de que cientos de usuarios y hasta algunos influencers comenzaran a exponer que Instagram había ocultado los “likes” de sus interacciones, la compañía tuvo que salir a aclarar que se trató de un error en el que ya estaban trabajando.

Así es, "Un error".

En diferentes plataformas, los memes no se dejaron esperar:

Otros lanzaron comentarios que dieron de qué hablar:

“No entiendo el rollo de la gente, a mi me siguen saliendo los likes en Instagram”; “No entiendo lo de que quitaron los likes de Instagram pero igual como no soy popular me vale verg*”; “Instagram quitando los likes de los post, literalmente ahora como sabré si soy bonita ante la sociedad”; “Instagram ocultó los likes en su nueva actualización y me está dando demasiada ansiedad!”, fueron algunos comentarios.