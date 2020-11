Amazon dará 500 millones de dólares en bonos para trabajadores de atención al cliente en EEUU

Cargando...

(Reuters) - Amazon.com Inc dijo el jueves que gastaría más de 500 millones de dólares en bonificaciones únicas para sus empleados que trabajen en atención al cliente en Estados Unidos durante la época de feriados de diciembre en medio de la pandemia del COVID-19. El personal de operaciones de tiempo completo en Estados Unidos que sea empleado por Amazon desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre recibirá un bono de 300 dólares, mientras que aquellos en puestos de medio tiempo recibirán 150 dólares, dijo el minorista en línea en una publicación de blog. Varios minoristas, incluidos Walmart Inc y Home Depot Inc, han gastado millones en bonificaciones para compensar al personal por atender un aumento en las compras en línea durante la pandemia. En una ronda anterior de bonificaciones únicas en junio, Amazon gastó 500 millones de dólares en pagos extraordinarios a empleados y socios de atención al cliente.El minorista en línea más grande del mundo se ha enfrentado a un intenso escrutinio por parte de los legisladores y sindicatos estadounidenses sobre si está haciendo lo suficiente para proteger al personal del coronavirus.

(Por Ayanti Bera en Bengaluru; Editado en español por Juana Casas)