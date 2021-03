Asesores de Biden tuvieron vínculos con grandes tecnológicas: documentos de la Casa Blanca

Cargando...

Por Nandita Bose

WASHINGTON, 21 mar (Reuters) - Funcionarios del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, han tenido vínculos con gigantes de la tecnología como Microsoft Corp, Google de Alphabet y Facebook Inc, de acuerdo a documentos financieros de la Casa Blanca.

Según los documentos emitidos por la Oficina de Ética y Seguridad Nacional del Gobierno, el asesor Jake Sullivan se desempeñó en el consejo consultivo de Microsoft desde 2017 hasta mayo del año pasado y recibió un pago de 45.000 dólares en 2020. Reuters tuvo acceso a una copia de esos archivos.

Sullivan, que supervisa una respuesta interinstitucional a un ciberataque en enero al software del correo electrónico Exchange de Microsoft, posee entre 50.000 y 100.000 dólares en acciones tanto de Microsoft como de Alphabet y entre 15.000 y 50.000 en papeles de Facebook, indicaron los documentos.

Cargando...

La Casa Blanca dijo en un comunicado el domingo que funcionarios como Sullivan son "líderes gubernamentales experimentados cuya experiencia pasada en el sector privado es parte de un conjunto amplio y diverso de habilidades que aportan al servicio federal".

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Sullivan no participa en decisiones que afecten directamente a Microsoft, no ha tenido ningún contacto con la empresa y está consultando con los abogados de la Oficina de Ética para cumplir con los requisitos éticos. El funcionario dijo que Sullivan se está desprendiendo de todas sus acciones. Una ejecutiva de Microsoft dijo que "individuos de todo el espectro político ofrecen ideas y consejos sobre una variedad de temas de política nacional" a la empresa. La secretaria de prensa Jen Psaki recibió al menos 5.000 dólares como consultora de comunicaciones para Lyft Inc. El funcionario de la Casa Blanca dijo que la consulta implicó la redacción de un plan de la empresa y se llevó a cabo durante unos seis meses. Las divulgaciones fueron reportadas por primera vez por Associated Press. Los funcionarios clave de la administración del ex presidente Donald Trump tenían vínculos con Wall Street, la industria del petróleo y el sector inmobiliario.

(Reporte de Nandita Bose. Editado en español por Marion Giraldo)