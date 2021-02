Conozca a Robby Megabyte, el primer músico robot de una banda de rock

Cargando...

Por Daria Sito-Sucic

SARAJEVO, 4 feb (Reuters) - Dubioza Kolektiv, la banda de rock más popular de Bosnia, tiene un nuevo integrante que canta y toca instrumentos musicales: un robot humanoide llamado Robby Megabyte.

Estudiantes de la escuela de ingeniería electrónica de la Universidad de Sarajevo construyeron a Robby después de que la banda solicitara un robot diseñado para adaptarse al concepto de su álbum #fakenews, que fue lanzado el año pasado.

"A nuestro robot (...) le gusta comer, tomar, gritar, le gusta la música", dijo Vedran Mujagic, el bajista de la banda que más involucrado estuvo en el diseño del concepto de Robby.

En un videoclip del álbum #fakenews, un miembro de la banda sostiene que sería divertido tener un robot que haga su trabajo mientras él se relaja y divierte, así que ordena uno y lo ensambla.

Gradualmente toda la banda es reemplazada por robots en el clip, lo que le permite a sus integrantes salir a divertirse. Pero luego se quedan fuera de su estudio y los robots se ríen e invitan a mujeres jóvenes a bailar y beber mientras los hombres miran desde afuera.

"Cada pequeña cosa está controlada por una máquina", canta Robby en una canción llamada "Take my job away".

El mensaje sobre una "malvada inteligencia artificial que le saca el trabajo a buenas personas" busca ser irónico, dijo Mujagic.

La banda Dubioza Kolektiv es conocida por su estilo musical ecléctico y sus letras con compromiso político.

Robby participó en los conciertos semanales de la banda llamados "Quarantine Show" durante la cuarentena impuesta el año pasado para controlar la expansión de la pandemia de coronavirus.

(Reporte de Daria Sito-Sucic. Editado en español por Lucila Sigal)