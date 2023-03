Demandan a un 'abogado robot' por no tener un título en derecho

Cargando...

Estados Unidos

DoNotPay, una startup californiana que utiliza la inteligencia artificial para brindar asesoría legal, ha sido demandada por un bufete de abogados porque su IA no cuenta con un título universitario en Derecho, aseguraron.

La compañía, que se autodescribe como “el primer abogado robot del mundo”, está vigente desde el 2015 y ayuda a los ciudadanos a manejar sus problemas legales sin la necesidad de contratar a un abogado. Ellos solo deben brindar información a través de un chatbot y la compañía realizará los pasos necesarios. Sin embargo, la demanda colectiva acusa a DoNotPay por ejercer la abogacía sin tener una licencia, lo cual se considera una violación a la ley.

DoNotPay, un servicio que ofrece asesoría legal / Foto: Hipertextual

“Desafortunadamente para sus clientes, DoNotPay no es en realidad un robot, un abogado ni un bufete de abogados. DoNotPay no tiene un título en derecho, no está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ningún abogado”, argumentan. Según se señala en la demanda publicada por la Corte Superior del Estado de California, los demandantes buscan que el robot abogado deje de ofrecer servicios legales, asegura el portal El Comercio.

Cargando...

Por su lado, el fundador de DoNotPay, Joshua Browder se ha pronunció mediante un tweet señalando que aquellos reclamos “no tienen mérito” y se compromete a batallar contra la demanda.