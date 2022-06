“El adiós definitivo”: Internet Explorer dejará de operar este miércoles 15 de junio

Cargando...

Mundo

El adiós de un grande. Microsoft anunció el retiro definitivo de Internet Explorer luego de 27 años, debido a que priorizarán las mejoras para su navegador web Microsoft Edge. A partir del 15 de junio de este 2022, el clásico programa lanzado en 1995 dejará de ser compatible en Windows 10 y los siguientes sistemas operativos, por lo que su uso quedará obsoleto para poder ingresar a la red.

Con la llegada de Microsoft Edge en julio de 2015, y su siguiente lanzamiento en 2017 para dispositivos Android y iOS, el ecosistema en línea Microsoft 365 ya veía con buenos ojos la descontinuación de Internet Explorer.

En sus inicios, se lanzó como un paquete complementario para Windows 95, pero posteriormente fue añadido como una aplicación gratuita para el sistema operativo de la época. El mejor momento del navegador fue en 2003, cuando logró instalarse como la opción predeterminada para millones de usuarios, porque las principales marcas se asociaban con la compañía madre y no había tanta competencia como hoy en día.

El gerente general de Microsoft Edge Enterprise, Sean Lyndersay, explicó que, con esta confirmación, el clásico programa de escritorio en todas sus versiones ya no estará apto para Windows 8.1, Windows 7 ESU, Windows SAC y Windows 10 IoT LTSC.

“El modo ‘IE’ (Internet Explorer) está incorporado en Microsoft Edge, lo que le permite ver sitios web y aplicaciones más antiguos basados en el anterior navegador directamente desde el programa más reciente”, dijo Lyndersay, asimismo, añadió que esta decisión es parte de los planes que tiene la empresa a futuro.

Para muchos, Internet Explorer fue la gran alternativa cuando Google Chrome o Mozilla Firefox no estaban disponibles. Además, el navegador era bastante sencillo de usar y constantemente se renovaba. Cabe resaltar que los nuevos ordenadores ya no incorporaban ‘IE’ dentro de su listado de programas, no obstante, muchos usuarios lo descargaban y sacaban provecho de su libertad para ingresar a diversas páginas webs, pues, al estar descontinuado, daba acceso a casi todos los enlaces y links.