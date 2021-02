Fiestas de trabajo virtuales: lo bueno, lo malo y lo peculiar

Cargando...

Por Colm Fulton

ESTOCOLMO, 25 feb (Reuters) - ¿Fiestas de trabajo virtuales? No puedes relacionarte igual o bailar con los colegas y es difícil entrar en modo disco en una oficina en casa. Por otro lado, no puedes propagar la enfermedad, no tienes que volver por la noche y no hay posibilidades de tener un encuentro amoroso poco conveniente.

Sin embargo, en la era del COVID-19, las opciones de gala son limitadas. Las compañías están recurriendo a organizadores de eventos para crear reuniones sociales para sus empleados. Y con el trabajo desde casa destinado a perdurar, algunos esperan que la demanda continúe incluso después de la pandemia.

Luego de casi un año de trabajar desde casa, Catharina Gehrke finalmente pudo conseguir algunos chismes de la oficina en el baño virtual y el área de fumadores en la fiesta de Navidad online de su empresa.

Cargando...

El evento al que asistió incluyó un viaje en taxi (virtual) y una pista de baile, un imitador de la reina Isabel II, una clase de preparación de cócteles, además de comida y bebida (reales) entregadas a las 200 personas que asistieron a la fiesta, el personal que trabaja desde casa.

"Aunque estaba sentada sola en mi sala de estar, realmente me sentí como si estuviera en una fiesta", dijo Gehrke, quien dirige la rama sueca de la compañía de seguros de mascotas online Bought By Many.

Gehrke probó todo lo que el "lugar" tenía para ofrecer, pero dijo que lo más destacado fueron los chismes jugosos en la privacidad del baño (virtual), adonde, con un clic del mouse, podía entrar luego de salir de la pista de baile con un grupo selecto de amigos.

La mujer dijo que la fiesta fue uno de los mejores eventos sociales laborales en los que había estado, pero agregó: "Quizá solo tenías que estar ahí".

Cargando...

A medida que cambien los hábitos de trabajo, se espera que el mercado mundial de eventos virtuales crezca desde algo menos de 100.000 millones de dólares en 2020 a 400.000 para 2027, según datos de Grand View Research.

(Reporte de Colm Fulton, editado en español por Lucila Sigal)