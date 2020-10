Google pagará 1.000 mln dlr en tres años a los medios por sus contenidos

Cargando...

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 1 oct (Reuters) - Google, filial del grupo Alphabet. tiene previsto pagar 1.000 millones de dólares a compañías editoriales de todo el mundo por su contenido en los próximos tres años, dijo su CEO el jueves, una medida que podría ayudar a la tecnológica a granjearse el favor de un sector poderoso en un momento de creciente escrutinio regulatorio internacional.

Los editores de noticias han peleado durante mucho tiempo contra el motor de búsqueda de Internet más popular del mundo para que se les compense el uso de sus contenidos, con los grupos de medios de comunicación europeos a la cabeza.

El consejero delegado, Sundar Pichai, dijo que un nuevo producto llamado Google News Showcase se lanzará primero en Alemania -donde ha suscrito para el mismo a publicaciones alemanas como Der Spiegel, Stern, Die Zeit- y en Brasil con Folha de S.Paulo, Band e Infobae.

El producto se lanzará en Bélgica, India, Países Bajos y otros lugares. Alrededor de 200 grupos editoriales de Argentina, Australia, Reino Unido, Brasil, Canadá y Alemania se han adherido al producto.

"Este compromiso financiero -el mayor hasta la fecha- pagará a los editores para crear y cuidar de contenidos de alta calidad para una experiencia diferente de noticias online", dijo Pichai en una entrada de blog.

El producto, que permite a los grupos editoriales elegir y presentar sus noticias, se lanzará en Google News en dispositivos Android y eventualmente en dispositivos de Apple.

"Este enfoque se distingue de nuestros otros productos de noticias porque se apoya en las elecciones editoriales que hacen los editores individuales sobre qué historias mostrar a los lectores y cómo presentarlas", dijo Pichai.

El producto se basa en un acuerdo de licencia firmado en junio con algunos grupos de medios de comunicación de Australia, Brasil y Alemania, que obtuvo una tibia respuesta del Consejo Europeo de Editores.

Google está negociando con los editores franceses, que figuran entre sus críticos más elocuentes, mientras que Australia quiere obligar a la tecnológica estadounidense y a Facebook a compartir los ingresos por publicidad con los grupos de medios locales.

La financiación de Google para las organizaciones de noticias ha frustrado a otros editores de Internet, como las páginas web sobre el tiempo y las herramientas de recetas, que dicen que Google ha perjudicado sus ingresos.

