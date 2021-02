Hollywood prepara nueva remake de "El Mago de Oz" con la directora de "Watchmen"

Cargando...

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 9 feb (Reuters) - Hollywood se prepara para emprender otro viaje por el camino de ladrillos amarillos con una nueva versión de la película clásica "El Mago de Oz", una de las más celebradas de todos los tiempos.

New Line Cinema, una unidad del estudio Warner Bros de AT&T Inc's, dijo el martes a última hora que estaba desarrollando una nueva versión de la historia de Dorothy y su visita a la Tierra de Oz, contada en el libro infantil de L. Frank Baum "El Maravilloso Mago de Oz", publicado en 1900.

Nicole Kassell, directora ejecutiva y productora de la serie de HBO ganadora del Emmy "Watchmen", dirigirá la nueva película, dijo el estudio.

"La oportunidad de examinar los temas originales, la búsqueda de valor, amor, sabiduría y un hogar, se siente más oportuna y urgente que nunca", dijo Kassell en un comunicado.

"¡Estos son zapatos profundamente icónicos que llenar, y estoy ansiosa por bailar junto a estos héroes de mi infancia mientras pavimentamos un flamante camino de ladrillos amarillos!", agregó.

Se proporcionaron pocos detalles, pero la nueva película no será un musical. El filme original de 1939 protagonizado por Judy Garland incluía el tema "Over the Rainbow", que ganó un Oscar a mejor canción original. La cinta perdió el premio a mejor película ese año ante "Lo que el viento se llevó".

Desde entonces, se hicieron muchas remakes y obras derivadas del filme, incluido el éxito de Broadway "Wicked" y la película de Disney de 2013 "Oz the Great and Powerful" protagonizada por James Franco.

(Reporte de Lisa Richwine. Editado en español por Lucila Sigal)