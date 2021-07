Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, listo para un viaje espacial inaugural

Cargando...

Por Eric M. Johnson

VAN HORN, Texas, 20 jul (Reuters) - Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, despegará el martes a bordo del vehículo de lanzamiento New Shepard de su empresa Blue Origin para realizar un vuelo suborbital como parte de una tripulación que hará historia, otro hito en el inicio de una nueva era de viajes espaciales privados.

El multimillonario estadounidense tiene previsto volar desde un lugar desértico del oeste de Texas en un viaje de 11 minutos al borde del espacio, nueve días después de que el británico Richard Branson estuviera a bordo del exitoso vuelo suborbital inaugural de su empresa de turismo espacial competidora Virgin Galactic desde Nuevo México.

Branson fue el primero en llegar al espacio, pero Bezos volará más alto —100 kilómetros en el caso de Blue Origin, frente a los 86 km de Virgin Galactic— en lo que los expertos consideran que será el primer vuelo espacial sin piloto del mundo con una tripulación exclusivamente civil.

Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon.com Inc, y su hermano Mark Bezos, ejecutivo de una firma de capital riesgo, estarán acompañados en el vuelo por otras dos personas. La pionera aviadora Wally Funk, de 82 años, y el recién graduado de la escuela secundaria Oliver Daemen, de 18 años, se convertirán en las personas de más edad y más jóvenes en llegar al espacio.

"Estoy emocionado, pero no angustiado. Veremos cómo me siento cuando esté abrochado a mi asiento", dijo Bezos en una entrevista con Fox Business Network el lunes. "... Estamos listos. El vehículo está listo. Este equipo es increíble. Me siento muy satisfecho. Y creo que mis compañeros de tripulación también se sienten igual".

Funk formó parte del llamado grupo Mercury 13 de mujeres que se entrenaron para ser astronautas de la NASA a principios de los años sesenta, pero fueron descartadas por su género.

Daemen, el primer cliente de pago de Blue Origin, asistirá en septiembre a la Universidad de Utrecht (Países Bajos) para estudiar física y gestión de la innovación. Su padre dirige la empresa de gestión de inversiones Somerset Capital Partners.

Salvo que se produzcan retrasos técnicos o meteorológicos, está previsto que el New Shepard despegue hacia las 8 de la mañana (1300 GMT) desde las instalaciones del Launch Site One de Blue Origin, a unos 32 kilómetros de la localidad rural texana de Van Horn.

MINUTOS DE INGRAVIDEZ

New Shepard es una combinación de cohete y cápsula de 18,3 metros de altura y totalmente autónoma que no se puede pilotar desde el interior de la nave. Se controla completamente por ordenador y no habrá ningún astronauta de Blue Origin ni personal capacitado a bordo.

En cambio, Virgin Galactic utilizó un avión espacial con un par de pilotos a bordo.

El New Shepard se lanzará a velocidades superiores a las 2.200 millas (3.540 km) por hora y alcanzará una altitud de unas 62 millas (100 km), la llamada línea de Kármán, fijada por un organismo aeronáutico internacional como límite entre la atmósfera terrestre y el espacio.

Durante el vuelo, la tripulación se desabrochará los cinturones para disfrutar de unos minutos de ingravidez y contemplar la curvatura de la Tierra a través de las mayores ventanas jamás utilizadas en viajes espaciales, según Blue Origin. A continuación, la cápsula vuelve a caer a la Tierra con paracaídas, utilizando un sistema de retropropulsión en el último tramo que expulsa una "almohada de aire" para un aterrizaje suave a 1 mph (1,6 km/h) en el desierto de Texas.

(Reporte de Eric M. Johnson en Van Horn, Texas; Informes adicionales Radhika Anilkumar; Editado por Will Dunham, traducido por José Muñoz)