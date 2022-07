La "policía de los agujeros negros" descubre uno nuevo en una galaxia vecina

Berlín, Alemania

Un equipo internacional de astrónomos, conocido como la "policía de los agujeros negros" por su trabajo rebatiendo hallazgos de estos elementos espaciales, descubrió un nuevo agujero negro de masa estelar en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina a la Vía Láctea.

"Identificamos una aguja en un pajar", afirma Shenar, que comenzó el estudio en el centro KU Leuven de Bélgica y ahora cuenta con una beca Marie-Curie en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos).

Aunque se han propuesto otros candidatos similares a agujeros negros, el equipo científico asegura que este es el primero de masa estelar "inactivo" que se detecta inequívocamente fuera de nuestra galaxia.

Los agujeros negros de masa estelar se forman cuando las estrellas masivas llegan al final de sus vidas y colapsan bajo su propia gravedad.

En un sistema binario, formado por dos estrellas que giran una alrededor de la otra, este proceso deja un agujero negro en órbita con una estrella compañera luminosa.

El agujero negro está "inactivo" si no emite altos niveles de radiación de rayos X, que es la forma en la que normalmente se detectan estos elementos espaciales.

El agujero negro recién encontrado tiene al menos nueve veces la masa de nuestro Sol y orbita una estrella azul caliente que pesa veinticinco veces la masa solar.

Los agujeros negros inactivos son particularmente difíciles de detectar, ya que no interactúan mucho con su entorno.

Imagen ilustrativa del agujero negro encontrado

Para encontrar este agujero negro, bautizado como VFTS 243, el equipo rastreó casi mil estrellas masivas en la región de la Nebulosa de la Tarántula de la Gran Nube de Magallanes, buscando las que podrían tener agujeros negros como compañeros.

Identificar a estos compañeros como agujeros negros es extremadamente difícil, ya que existen muchas posibilidades alternativas.

Este escepticismo era compartido por el coautor Kareem El-Badry, del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian, en Estados Unidos, a quien Shenar apoda como "el destructor de agujeros negros".

"Cuando Tomer me pidió que revisara sus hallazgos, tuve mis dudas. Pero no pude encontrar una explicación plausible para los datos que no involucrara un agujero negro", explica El-Badry.