Legisladores EEUU instan a Facebook a abandonar plan de Instagram para niños

WASHINGTON (Reuters) - Un grupo de legisladores demócratas de Estados Unidos instó el martes a Facebook Inc a abandonar sus planes para una versión de Instagram destinada a niños menores de 13 años, diciendo que la empresa de redes sociales no había "asumido compromisos significativos para proteger a los niños en línea". Los senadores Ed Markey y Richard Blumenthal y los representantes Kathy Castor y Lori Trahan dijeron que Facebook no había abordado sus preocupaciones. Facebook dijo a los legisladores en una carta del 26 de abril hecha pública el martes que no tiene un cronograma establecido para la versión, pero espera que el desarrollo "lleve muchos meses".

(Por David Shepardson; Editado en español por Juana Casas)