Microsoft compra Activision Blizzard, la dueña de Call of Duty, Overwatch y Candy Crush

Washington, EE.UU.

Microsoft informó este martes la compra de Activison Blizzard, una de las empresas más grandes de la industria de los videojuegos, por 68.700 mil millones de dólares. Redmond anunció la adquisición de la firma de videojuegos, que se encuentra transitando el momento más turbulento de su historia por varias denuncias de acoso sexual y otras inconductas que han sido realizadas por sus propios empleados, contra otros trabajadores y directivos.

Activision Blizzard se sumará a Microsoft Gaming, sin embargo, hasta que se cierre el trato ambas compañías continuarán operando de forma independiente. La transacción estará valuada en 68,700 millones de dólares y se realizará por completo en efectivo; esto quiere decir que se pagaran 95 dólares por cada acción de la empresa, según se indicó.

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft implicará que algunas de las franquicias de videojuegos más importantes del mundo pasarán a estar bajo la órbita de Xbox. Tal es el caso de Call of Duty, Diablo, Overwatch y World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot o Guitar Hero pronto serán parte de la familia Xbox. Por supuesto, Candy Crush y Hearthstone, también estudios como King, Sledgehammer Games, Raven Software y Toys for Bob. Lo que esto significa para Xbox Game Pass no necesita explicación.

Esto impacta a nivel usuario en que los jugadores seguramente puedan tener acceso a juegos antes que los que juegan en otras plataformas, aunque todavía no está claro si algunos pasarían a ser exclusivos de Microsoft o no, lo cual podría afectar seriamente a Sony PlayStation, su principal competidor.

Esto se ve reflejado en Xbox Game Pass y PC Game Pass, pues los de Redmond ya anunciaron sus planes de incorporar los juegos de Activision Blizzard en su servicio de Gaming en la nube. Con casi 400 millones de jugadores activos mensuales de Activision Blizzard en 190 países, y franquicias valuadas en tres mil millones de dólares, esta adquisición hará de Game Pass una de las alineaciones de juegos más atractivas y diversas de la industria.

“Bobby Kotick continuará sirviendo como CEO de Activision Blizzard, y él y su equipo mantendrán su enfoque en impulsar los esfuerzos para fortalecer aún más la cultura de la empresa y acelerar el crecimiento del negocio”, dice Microsoft. “Una vez que se cierre el trato, el negocio de Activision Blizzard informará a Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming”.

