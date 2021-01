Microsoft y Cigna integran coalición para registro digital de vacunaciones COVID-19

Cargando...

14 ene (Reuters) - Gigantes tecnológicos incluyendo a Microsoft Corp, Oracle Corp, junto a las compañías de salud Cigna Corp y la Clínica Mayo formarán parte de una coalición de entidades que buscar impulsar el registro digital de las personas vacunadas contra el COVID-19.

El proyecto, llamado Iniciativa de Credenciales de Vacunación, tiene como objetivo ayudar a las personas a obtener copias digitales encriptadas de sus registros de vacunación almacenados en una billetera digital de su elección, dijeron las compañías en un comunicado el jueves.

Las personas sin teléfonos inteligentes recibirían papel impreso con códigos QR que contienen las credenciales, dijeron.

En Estados Unidos, donde las vacunas de Pfizer Inc y Moderna Inc han sido autorizadas para uso de emergencia, las personas reciben una tarjeta de vacunación o una copia impresa. El sistema actual no admite fácilmente el acceso, el control y el intercambio conveniente de registros de vacunación verificables, dijeron las compañías.

(Reporte de Amruta Khandekar en Bengaluru; Editado e español por Gabriela Donoso)