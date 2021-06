Morata revela ataques en las redes sociales y amenazas a su familia

Cargando...

Por Richard Martin

SEVILLA, 25 jun (Reuters) - El delantero español Álvaro Morata dijo que ha recibido agresiones verbales en las redes sociales durante la Eurocopa 2020 y que su esposa e hijos han sido insultados en las calles de Sevilla.

Morata ha estado en el punto de mira desde antes de que comenzara el torneo después de ser abucheado por los aficionados de España en un amistoso con Portugal y, posteriormente, tras malograr oportunidades de gol en los empates a cero con Suecia y 1-1 con Polonia.

También falló un penalti en la victoria de España por 5-0 sobre Eslovaquia el miércoles.

"Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos... Cada vez que llego a la habitación, mi teléfono a otro sitio", dijo Morata a la radio española Cadena Cope.

"Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que les digan a mis hijos... hay un límite".

Morata dijo que tuvo una noche de insomnio después de fallar el penalti contra Eslovaquia, pero no se arrepiente de haber lanzado el penalti.

Dijo que a pesar de los ataques y las críticas que ha sufrido, siente un gran nivel de apoyo por parte de sus compañeros de equipo, y agregó que el legendario jugador español Iker Casillas lo había llamado para levantarle el ánimo.

España juega en partido de octavos de final de la Eurocopa el lunes 29 de junio con Croacia en Copenhague.

(Reporte de Richard Martin; editado por Toby Davis, traducido por Michael Susin)