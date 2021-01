Telecos chinas pierden un 5% en primera sesión bursátil tras exclusión de NYSE

Cargando...

SHANGHÁI, 4 ene (Reuters) - Las tres mayores empresas de telecomunicaciones de China vieron caer sus acciones hasta un 5% en el parqué de Hong Kong el lunes, la primera sesión comercial desde que la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) anunció que las retiraría de cotización, una operación que China calificó de "política" y de impacto "limitado".

La Bolsa de Nueva York dijo el jueves que excluiría de cotización a China Mobile Ltd, China Telecom Corp. Ltd y China Unicom Hong Kong Ltd después de que el Gobierno de EEUU bloqueara en noviembre la inversión en 31 compañías alegando que eran propiedad o estaban controladas por el ejército chino.

La Comisión Reguladora de Valores de China dijo el domingo en su página web que el plan estaba "políticamente motivado".

La medida "ignora por completo la situación real de las empresas pertinentes y los derechos e intereses legítimos de los inversores mundiales y socava gravemente las normas del mercado", dijo.

Los American Depositary Receipt (ADR) —que permiten que empresas extranjeras coticen en mercados de EEUU— de las tres compañías tienen un valor de mercado combinado de menos de 20.000 millones de yuanes (3.070 millones de dólares), equivalente al 2,2% del capital de las empresas, dijo el regulador.

"Incluso si se excluyen de cotización, el impacto directo en el desarrollo de las empresas y el funcionamiento del mercado es bastante limitado", apuntó la Comisión. Las acciones de China Mobile cayeron hasta un 4,5% en Hong Kong el lunes, a 42,20 dólares HK, su precio más bajo desde julio de 2007. China Telecom cayó hasta un 5,6% y China Unicom perdió un 3,4% frente a un aumento del 0,8% en el índice de referencia Hang Seng.

Las tres firmas aseguraron que no habían recibido ninguna notificación de baja de la Bolsa de Valores de Nueva York.

En una nota de análisis, Citic Securities indicó que la decisión de exclusión de bolsa está en consonancia con lo esperado.

"Las tres empresas, en promedio, sólo tienen el 1,5% de sus acciones en EEUU y el resto en Hong Kong, tienen una amplia liquidez, y no han hecho ninguna captación de fondos en EEUU durante 20 años. Tener acciones cotizadas en EEUU sólo supondrá un mayor riesgo para elloa".

Washington ha intensificado su postura de línea dura contra China en las últimas semanas. En diciembre añadió docenas de empresas chinas a una lista negra comercial, acusando a Pekín de utilizarlas para aprovechar la tecnología civil con fines militares.

El sábado, el Ministerio de Comercio de China dijo que tomaría las "medidas necesarias" para salvaguardar los intereses de las empresas chinas.

($1 = 6,5250 yuan)

(Información de Engen Tham, Wang Jing, Samuel Shen y Pei Li; editado por Christopher Cushing; traducción de Jorge Martínez)