Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump por "incitación a la violencia"

Por Elizabeth Culliford y David Shepardson

WASHINGTON/NUEVA YORK, 8 ene (Reuters) - Twitter Inc dijo el viernes que suspendió permanentemente la cuenta del presidente de Estados Unidos Donald Trump debido al riesgo de que incite a la violencia, luego de que cientos de sus seguidores asaltaron el miércoles el Congreso de Estados Unidos. "Después de una revisión detallada de los recientes tuits de la cuenta de @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", dijo la empresa en un publicación en la red social. Las empresas de medios sociales han tomado medidas enérgicas contra las cuentas de Trump a raíz de los disturbios del miércoles. Facebook Inc dijo a principios de esta semana que estaba suspendiendo su cuenta hasta por lo menos el final de su mandato presidencial. El presidente republicano va a dejar el cargo el 20 de enero, el que será asumido por el demócrata Joe Biden. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatamente. En una entrada del blog del viernes, Twitter dijo que dos de los tuits del presidente publicados ese día violaban su política contra la glorificación de la violencia. Twitter había bloqueado temporalmente el miércoles la cuenta de Trump, que tenía más de 88 millones de seguidores, después de la invasión al Capitolio, y advirtió que más violaciones de la cuenta del presidente resultarían en una suspensión permanente. A Trump se le exige que borre tres tuits que violan las reglas antes de que su cuenta sea desbloqueada. El presidente había regresado a Twitter el jueves con un video en el que reconocia que Joe Biden sería el próximo jefe de gobierno de Estados Unidos.

(Reporte de Elizabeth Culliford, David Shepardson, Katie Paul y Eric Beech; Editado en español por Javier López de Lérida)