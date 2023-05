Video: El escaneo 3D del Titanic revela restos inéditos del naufragio

Cargando...

El primer escaneo digital de tamaño completo del Titanic, que se encuentra a 3800 metros de profundidad en el océano Atlántico, se ha creado utilizando mapas de aguas profundas. Este escaneo proporciona una vista en 3D única de todo el barco, lo que permite verlo como si el agua hubiera sido extraída y el pecio se encontrara a cielo abierto.

Este nuevo estudio del buque servirá para poder estudiar con mayor exactitud lo que sucedió exactamente con el transatlántico tras chocar con un iceberg en aguas del Atlántico Norte. De los 2.224 pasajeros y tripulantes que viajaban a bordo del barco, el mayor transatlántico del mundo en el momento en que fue fletado, murieron más de 1.500.

Sus restos han sido objeto de numerosas exploraciones desde que se descubrieron por primera vez en 1985 a unos 650 km de las costas de Canadá, pero las cámaras nunca pudieron captar el barco en su totalidad.

Varios sumergibles controlados a distancia desde un barco especializado pasaron más de 200 horas inspeccionando los restos del Titanic en el fondo del Atlántico y tomaron más de 700.000 imágenes para crear el escáner.

No se les permitió tocar nada “para no dañar los restos”, ha explicado a la BBC Gerhard Seiffert, responsable de Magellan Ltd, que dirigió la expedición.

“El otro reto era que había que cartografiar cada centímetro cuadrado, incluso las partes poco interesantes, como el barro entre los escombros, que se necesitan sin embargo para llenar el espacio entre objetos interesantes”, ha argumentado.