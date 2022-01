Whatsapp incorporará herramientas de dibujo y edición

Cargando...

Desde hace ya mucho tiempo, la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp permite a sus usuarios dibujar sobre las fotos y videos antes de que se puedan compartir. Frente a dicha herramienta la compañía ha desarrollado más bien poco y ha agregado un par de emojis, pero todo indicaría que preparan un cambio importante frente a la misma.

La clave para descubrir los planes de Whatsapp están en la última beta, pues nuevas herramientas de dibujo llegarían a la versión anticipada de la aplicación en Android en las próximas semanas. El código fuente de la nueva actualización de Whatsapp esconde dos lápices de dibujo nuevos, pues desde hace cinco años las personas tenían a disposición solo un tipo de lápiz que se podía cambiar de tamaño y color; sin embargo, el sitio WABetaInfo ha conseguido activar la función en la cual aparece una nueva barra inferior con tres lápices con acabados distintos.

Las dos nuevas herramientas estarían enfocadas en la difuminación, pues por lo que indica la imagen, los diferentes lápices permitirían crear una especie de “halo” alrededor de lo que se vaya a dibujar.

A pesar del descubrimiento, no parece ser lo único que esconde el código fuente, debido a que existen pistas que dan a entender que los usuarios de Android podrán desenfocar imágenes desde Whatsapp, herramienta de edición que hasta el momento era exclusiva de iOS.

Se desconoce la fecha exacta de cuando estas funciones empiecen a aparecer para los usuarios beta de Whatsapp; sin embargo, el hecho de que se encuentren en el código fuente indica que no debería ser mucha la espera antes de que sean lanzadas en un primer lugar para la versión beta y posteriormente a la versión oficial y de manera global.

Cómo acceder a la versión de Whatsapp Beta

Si es de las personas a las que les gusta probar las últimas funciones de sus aplicaciones favoritas, la versión Beta de Whatsapp le sería de ayuda, pues le permitirá probar las próximas características antes de que sean implementadas de manera oficial.

Para descargar la versión de prueba de Whatsapp en Android, deberá inscribirse en el siguiente enlace del programa de pruebas de Google Play Store, después de realizar el paso, basta con que los usuarios actualicen Whatsapp para acceder a las nuevas funciones.

Cabe aclarar que no siempre el programa de pruebas se encuentra abierto, pues existen momentos donde la aplicación no acepta nuevos testers, por ello deberá estar muy pendiente para poder aplicar. Otro factor que hay que tener en cuenta es que al tratarse de una versión de desarrollo, esta se actualiza mucho más seguido que lo que lo hace la aplicación oficial, por lo que es importante estar pendiente del espacio de almacenamiento disponible.

En caso de no contar con almacenamiento, siempre podrá eliminar otras aplicaciones o liberar espacio desde la misma aplicación, para ello tendrá que tomarse a la tarea de eliminar el contenido que ya no considere necesario como fotos y videos que cuenten con copia de seguridad o que simplemente ya no quiera tener en su teléfono, de igual modo, siempre podrá borrar la memoria caché de la aplicación.