Xbox Game Pass agregará nuevos juegos a su servicio esta semana

Cargando...

Estados Unidos

Los usuarios de Xbox Series X y Series S tienen buenos motivos para sacarle jugo a su plataforma a partir de esta semana, ya que se anunciaron algunas novedades en cuanto a juegos agregados al servicio Xbox Game Pass, así como mejoras a un gran número de títulos de generación anterior.

Respecto a los juegos que llegan a Game Pass, aquí te traemos la lista con las fechas de disponibilidad:

Dragon Quest Builders 2 (consolas y PC), 4 de mayo.

(consolas y PC), 4 de mayo. FIFA 21 (consolas, xCloud y PC), 6 de mayo.

(consolas, xCloud y PC), 6 de mayo. Steep (xCloud y consolas), 6 de mayo.

(xCloud y consolas), 6 de mayo. Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster (consolas y PC), 13 de mayo.

(consolas y PC), 13 de mayo. Just Cause 4: Reloaded (consolas, xCloud y PC), 13 de mayo.

(consolas, xCloud y PC), 13 de mayo. Pyschonauts (consolas, xCloud y PC), 13 de mayo.

(consolas, xCloud y PC), 13 de mayo. Red Dead Online (xCloud y consolas), 13 de mayo.

(xCloud y consolas), 13 de mayo. Remnant: From the Ashes (PC), 13 de mayo.

En el caso de FIFA 21, en estricto rigor el juego se está lanzando en el servicio EA Play, que está incluido en la opción Ultimate de Game Pass, y que también incluye Xbox Live Gold y permite jugar con más gente a través de internet.

Otro de los agregados importantes a las plataformas Xbox está en el gran número de títulos que han sido actualizados con el FPS Boost, un sistema que mejora la tasa de cuadros por segundo en juegos retrocompatibles.

Cargando...

El FPS Boost fue lanzado hace poco y, en palabras simples, lo que hace es que juegos originalmente presentados a 30 cuadros por segundo dupliquen este número y se muestren en unos suaves y mejorados 60 o incluso 120 en ciertos casos. Hasta ahora, apenas un grupo reducido de juegos tenían la opción, pero desde Microsoft anunciaron 70 nuevos títulos que se suman a los actuales, para un total de 97.

La lista completa de juegos mejorados la pueden revisar en el sitio de Major Nelson, pero entre los más destacados agregados recientemente están Deus Ex: Mankind Divided, Far Cry 5, Yakuza 6, Watch Dogs 2, Wasteland y Shadow of the Tomb Raider.