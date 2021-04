“Hasta que me olvides”: esta es la historia de la famosa canción según “Luis Miguel, la serie”

Tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie comenzaron a surgir diversos detalles curiosos en la vida del cantante y así se conoció más sobre la creación del tema Hasta que me olvides, del artista dominicano Juan Luis Guerra, y que pudo traer un poco de confort en la vida del “Sol de México” tras la desaparición de Marcela Basteri.

Aunque hace unos meses Jorge “El Burro” Van Rankin reveló su versión sobre el surgimiento de este éxito de Luis Miguel, la historia de este famoso tema es un punto primordial en el desarrollo del segundo capítulo del proyecto de Netflix, estrenado este domingo con gran expectación.

De acuerdo con lo presentado en el capítulo titulado “Noche de paz”, el intérprete decide grabar la canción compuesta por Juan Luis Guerra impulsado por la recomendación de Hugo López y otro de sus empleados, personaje que desde el primer episodio cobra gran relevancia: Patricio Robles.

El hallazgo de Hasta que me olvides fue hecho por el personaje interpretado por Pablo Cruz Guerrero y es que Luis Miguel se niega a hacer conciertos o presentaciones en vivo hasta que termine la realización del disco Aries a inicios de los años 90.

Es Patricio Robles quien se dedica a buscar entre los archivos “rechazados” de la disquera un tema ideal y tras escuchar varios tracks encuentra la “canción perfecta” para el estilo y voz del famoso cantante que se enfrentaba a un momento muy duro en su vida personal.

El empleado recién contratado por Hugo López intenta de manera desesperada que Luis Miguel le dé el visto bueno a Hasta que me olvides, pero sólo recibe negativas y regaños por su atrevimiento.

“No me voy a volver a meter en lo que no me toca, te lo prometo, pero esta canción es perfecta para Luis Miguel y no te lo estoy diciendo como su empleado, te lo estoy diciendo como su admirador”, se defendió Patricio después de que fue reprendido por el mánager del cantante.