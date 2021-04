“Lo logramos Papá” hija le agradece a su padre por el sacrificio al criarla

Cargando...

México

El video de una joven recién graduada no tardó en hacerse viral en la plataforma de Facebook. La flamante profesional de la carrera de Administración decidió hacer público el agradecimiento a su padre.

El progenitor de la muchacha pagó los estudios con su trabajo de lustrabotas, en el emotivo vídeo publicado por el usuario @jfCarpio, se ve como la joven se coloca detrás de su padre, mientras este realizaba su labor diaria para poder subsistir, lustrar zapatos.

Durante el video se ven varios letreros, que cuentan la historia de su familia y los sacrificios que hizo su padre, para poder pagarle una buena educación. Un cliente que estaba en complicidad con ella distraía al padre ejemplar con varias preguntas.

“Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo, que por 25 años nos ha dado sustento. Hoy soy licenciada en Administración. Luché mucho por ello, pero este logro es de los dos. Lo logramos, papá”, se pudo leer.

De un momento a otro, ‘el cliente’, que supuestamente era asesor de tesis, le pidió al lustrabotas que volteara porque alguien le hablaba. El hombre hizo caso y vio a su hija, quien le agradeció por el esfuerzo.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero, gracias a él, hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí (...). Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada”, expresó la recién graduada.

“Papá, me he dado cuenta que en todo este tiempo no te he boleado los zapatos. Me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho. Este logro no es sólo mío, gracias por apoyarme”, dijo antes de limpiarle los zapatos a su padre.

El conmovedor video ha tenido más de 185.000 reproducciones y ha originado miles de comentarios en Facebook.