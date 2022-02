“A mi marido le gusta usar mis tangas”: El insólito pedido a una vendedora que se volvió viral

Cargando...

Dicen que hay tantas opiniones como personas existen en el mundo, así también varían los gustos personales, como, por ejemplo, en materia de indumentaria. En esta ocasión, no se trata de ropa para lucir en exteriores, sino de ropa interior femenina, más precisamente, de tangas.

Camila Artegoitia tiene un emprendimiento de ropa interior pijamas y trajes de baño llamado "Tuli Bikinis". Como toda vendedora, está acostumbrada a que sus clientas le hagan preguntas o le cuenten como les quedo la ropa que compraron, pero nunca se imaginó que una de sus compradoras iba a tener tanta confianza para contarle los destalles íntimos de su relación sentimental y sexual con su novio.

Al principio todo parecía normal. Una mujer (de la cual no se dio a conocer su nombre) le preguntó el precio de un conjunto de ropa interior negro de encaje, a lo que la joven le respondió con amabilidad. Rápidamente, la conversación se tornó un tanto extraña. La clienta le dijo "Mi marido me pidió que para su cumple le regalara este". El comentario no resultó tan raro porque podría suponer una "noche de pasión" en ese día tan especial para el hombre.

Sin embargo, la mujer supero la barrera de lo correcto cuando le envió a Camila una foto de su novio en tanga. El mensaje que acompañaba la imagen decía "Él quiere hilo dental... le gusta usar mis tangas... le puse una negra y le re gusto". Como si fuera poco continuo "Mi hermana le regalo una tanga roja de ella...". La vendedora quedó anonadada y no contesto, pero la clienta siguió explicando.

Al parecer, es costumbre del caballero usar las tangas de su novia, algo que pertenece a la intimidad de ambos, en principio, pero que se transformó en un tema de debate público, a partir de la revelación de la usuaria de Twitter: “Mis clientes son muy normales por suerte...”, escribió la joven, en tono de ironía, junto a una serie de imágenes que resultaron ser las capturas de un chat.

La publicación causó mucho revuelo entre los usuarios de la aplicación de pajarito. El tuit tiene más de 76 mil likes, alrededor de 6 mil retuits y más de 900 comentarios. En una de las respuestas, Camila dijo que esta experiencia fue "traumática" que no se lo esperaba.

Una de las preguntas que más le hicieron a la joven es si realmente le compraron después de lo ocurrido, a lo que respondió que no. Además, explicó que ya le envió el pedido del pedido con los talles.